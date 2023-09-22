عاجل.. البرهان يحذر من تداعيات الحرب السودانية على المنطقة

حذر قائد الجيش السوداني الفريق اول عبد الفتاح البرهان، الخميس، في الأمم المتحدة من أن الحرب المستمرة منذ أشهر قد تمتد إلى المنطقة، ودعا إلى ممارسة ضغط دولي على الوحدة شبه العسكرية التي يقاتلها.

كما ألمح الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الحاكم الفعلي للسودان منذ انقلاب 2021، إلى علاقات قوات الدعم السريع المنافسة مع فاجنر، مجموعة المرتزقة الروسية التي فرضت عليها عقوبات غربية بسبب انتهاكات مزعومة في أفريقيا.

وقال البرهان، إن "خطر هذه الحرب أصبح الآن يشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، حيث يسعى هؤلاء المتمردون إلى الحصول على دعم الخارجين عن القانون والجماعات الإرهابية من مختلف دول المنطقة والعالم".

وقال "إن هذا بمثابة شرارة حرب، حرب ستمتد إلى دول أخرى في المنطقة".

وأضاف أن "التدخل الإقليمي والدولي لدعم هذه الجماعات أصبح واضحًا وضوح الشمس، وهذا يعني أن هذه هي الشرارة الأولى التي ستحرق المنطقة، وسيكون لها تأثير مباشر على السلم والأمن الإقليميين والدوليين".

واندلعت الحرب في 15 أبريل بعد انهيار خطة دمج الجيش وقوات الدعم السريع التي يقودها نائب البرهان السابق الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وأدى القتال في السودان إلى مقتل ما لا يقل عن 7500 شخص، وفقًا لمنظمة "أكليد" غير الحكومية، وتشريد نحو خمسة ملايين شخص، مما وجه ضربة مدمرة جديدة للجهود الرامية إلى تحقيق الديمقراطية في السودان.



