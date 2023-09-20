السعودية تدعو لتوحيد جهود الاستجابة للموقف الإنسانى فى السودان

دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء، إلى توحيد جهود الاستجابة للموقف الإنساني في السودان، وفق قناة العربية.

جاء ذلك خلال كلمة له في الاجتماع الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة، والذي تنظمه مصر بالتعاون مع السعودية وقطر والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

ودعا وزير الخارجية السعودي، الأطراف السودانية كافة للحضور إلى جدة، مشددا لإنشاء ممرات آمنة لتوفير الخدمات للسودانيين. ⁧‫

كما دعا وزير الخارجية السعودي، المانحين الدوليين للمشاركة بدعم السودان وتقليل المعاناة.

أزمات وخسائر الحرب السودانية

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية، أكدت أن الأطفال في السودان يدفعون ثمن ويلات الحرب السودانية في البلاد.

وأصر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على أن العالم لديه “الوسائل والمال” لمنع كل هذه الوفيات.

ولا تزال خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2023 التي أطلقتها الأمم المتحدة في مايو ممولة بنسبة 30% فقط.

تفشي الأمراض في السودان

وقالت المفوضية إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 3,100 حالة يشتبه في إصابتها بالحصبة وأكثر من 500 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا في الفترة من 15 مايو إلى 15 سبتمبر في السودان، إلى جانب تفشي حمى الضنك والملاريا.

وأشارت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إلى سياق “تزايد مخاطر الوباء” والتحديات التي تواجه مكافحة الوباء.

وقال رئيس إدارة الصحة العامة في المفوضية، الدكتور ألين ماينا، للصحفيين في جنيف إن الوضع "أدى إلى ركوع الرعاية الصحية في البلاد".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يحتاج حوالي 11 مليون شخص في السودان إلى المساعدة الصحية.