الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير غانية: كويسي أبياه مديرًا فنيًا لمنتخب السودان لمدة 3 سنوات

كويسي أبياه
كويسي أبياه

كشفت تقارير إعلامية غانية، أن المدرب الغاني جيمس كويسي أبياه، بات المدير الفني للمنتخب السوداني، خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت التقارير، أن كويسي أبياه، وقع عقدًا مع الاتحاد السوداني لكرة القدم، يمتد لثلاث سنوات مقبلة، حتي عام 2026.

وسيقود المدرب الغاني، منتخب السودان خلال التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي ستنطلق في نوفمبر المقبل.

خلفاً لـ بادو الزاكي

ويأتي تعاقد الاتحاد السوداني، من كويسي أبياه، من أجل خلافة المغربي بادو الزاكي، الذي أقيل من منصبه، في أغسطس المقبل.

وخاض أبياه، تجربة سابقة، مع الكرة السودانية، عندما تولى قيادة فريق الخرطوم الوطني، في عام 2014.

وتولى أبياه، مهمة تدريب المنتخب الغاني، خلال الفترة ما بين 2012 إلى 2014، ولعب دورًا كبيرًا في تأهله إلى كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وسيخوض منتخب السودان، مواجهتين أمام كل من توجو والكونغو الديمقراطية، في مباراتي الجولتين الأولى والثانية لتصفيات مونديال 2026، في نوفمبر المقبل.

يذكر أن المنتخب السوداني، قد فشل مؤخرًا في حجز مقعد له في كأس أمم إفريقيا المقبلة، بعد أن حل رابعًا في مجموعته بالتصفيات، والتي ضمت كل من الكونغو الديمقراطية وموريتانيا والجابون.

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