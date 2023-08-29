الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المشوار يبدأ من القاهرة.. ترتيب مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر

تلقي الاتحاد المصري لكرة القدم، إخطارًا من الاتحاد الإفريقي "كاف"، بترتيب مباريات المنتخب الأول، في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وكانت قرعة تصفيات مونديال 2026، قد أوقعت منتخب مصر، في المجموعة الأولى، والتي تضم كل من بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون، وإثيوبيا، وجيبوتي.

وسيبدأ منتخب مصر، مشواره بمواجهة جيبوتي بالقاهرة، في مباراة الجولة الأولى، قبل أن يحل ضيفًا على سيراليون، في مباراة الجولة الثانية، وذلك في نوفمبر المقبل.

وبعدها سيستقبل المنتخب المصري، نظيره البوركيني، بالقاهرة، في الجولة الثالثة، قبل أن يواجه منتخب غينيا بيساو، خارج الديار، في الجولة الرابعة، وذلك في يونيو من عام 2024.

وفي الجولة الخامسة، سيحل منتخب مصر، ضيفًا على إثيوبيا، قبل أن يستضيف سيراليون بالقاهرة، في الجولة السادسة، وذلك في مارس من عام 2025.

وسيواجه "الفراعنة" منتخب إثيوبيا، بالقاهرة في الجولة السابعة، قبل أن يحل ضيفًا على بوركينا فاسو، في الجولة الثامنة، وذلك في سبتمبر من عام 2025.

وبعدها سيلتقي منتخب مصر، نظيره منتخب جيبوتي، خارج الديار، قبل أن يختتم مشوار التصفيات، بمواجهة غينيا بيساو، وذلك في أكتوبر عام 2025.

ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات التسع، بشكل مباشر إلى كأس العالم، بينما سيلعب أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني في مجموعاتها في دورة «كاف» الفاصلة (الملحق القاري)، على أن يتأهل الفائز من تلك الدورة إلى الملحق العالمي.

ترتيب مباريات مصر في مشوار تصفيات كأس العالم 2026

الجولة الأولى.. مصر وجيبوتي (القاهرة) من 13 إلى 21 نوفمبر 2023

الجولة الثانية.. سيراليون ومصر (خارج الديار) من 13 إلى 21 نوفمبر 2023

الجولة الثالثة.. مصر وبوركينا فاسو (القاهرة) من 3 الى 11 يونيو 2024

الجولة الرابعة.. غينيا بيساو ومصر (خارج الديار) من 3 الى 11 يونيو 2024

الجولة الخامسة.. إثيوبيا ومصر (خارج الديار) من 17 إلى 25 مارس 2025

الجولة السادسة.. مصر وسيراليون (القاهرة) من 17 إلى 25 مارس 2025

الجولة السابعة.. مصر وإثيوبيا (القاهرة) من 1 إلى 9 سبتمبر 2025

الجولة الثامنة.. بوركينا فاسو ومصر (خارج الديار) من 1 إلى 9 سبتمبر 2025

الجولة التاسعة.. جيبوتي ومصر (خارج الديار) من 6 إلى 14 أكتوبر 2025

الجولة العاشرة.. مصر وغينيا (القاهرة) من 6 إلى 14 أكتوبر 2025

الاتحاد المصرى لكرة القدم الاتحاد الافريقى منتخب مصر بوركينا فاسو جيبوتي تصفيات مونديال 2026

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