الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برايتون يسقط على ملعبه أمام أيك أثينا في الدورى الأوروبى

برايتون وأيك أثينا
برايتون وأيك أثينا

سقط فريق برايتون الإنجليزي على ملعبه ووسط جماهيره أمام ضيفه أيك أثينا اليوناني، في المشاركة الأولى للفريق بالبطولات الأوروبية.

وخسر برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الفريق الإنجليزي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

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أحداث المباراة

الفريق اليوناني باغت أصحاب الأرض مبكرًا بهدف في الدقيقة 11 من رأسية صاروخية بعد ركلة ركنية منفذها اللاعب المغربي إحسان حاج صافي.

وتمكن فريق برايتون من تعديل النتيجة في الدقيقة 30 عن طريق جواو بيدرو من ركلة جزاء أكدها حكم المباراة بعد العودة إلى تقنية الفيديو VAR.

ولم يهنأ برايتون بهدف التعادل كثيرا، حتى تمكن ميات جاسينوفيتش من تسجيل ثاني أهداف فريق أيك أثينا اليوناني في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تعرض لاعب وسط برايتون جيمس ميلنر للإصابة ودخل بدلا منه طارق لامبتي في الدقيقة 55، ثم أصيب إحسان حاج صافي وخرج ودخل بدلا منه ميلاد محمدي في الدقيقة 61.

وبعد 6 دقائق فقط وتحديدا في الدقيقة 67، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق برايتون وأشهر الحكم 3 بطاقات صفراء دفعة واحدة للاعبين من أيك أثينا ولاعب من برايتون.

ونفذ جواو بيدرو ركلة الجزاء الثانية بنجاح مجددًا لتصبح النتيجة التعادل الإيجابي 2-2.

وفي الوقت الذي كان يسعى فيه برايتون من تسجيل هدف الفوز، استطاع الضيوف من تنفيذ هجمة مرتدة متقنة ليسجل إيزيكيل بونسي الهدف الثالث لصالح أيك أثينا وتنتهي المباراة بخسارة برايتون مباراته الأوروبية الأولى بنتيجة 3-2.

وتصدر أيك أثينا المجموعة التي تضم أيضا أوليمبيك مارسيليا الفرنسي وأياكس أمستردام الهولندي، برصيد 3 نقاط.

وقبع برايتون في المركز الأخير بدون نقاط، في الوقت الذي حصد فيه مارسيليا وأياكس على نقطة واحدة لكل منهما بعد التعادل بينهما بنتيجة 3-3.

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