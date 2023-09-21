الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلاف تجدد بعد 8 أشهر.. تفاصيل مقتل "علاء" على يد جاره فى الأميرية

المجني عليه
المجني عليه

يستيقظ مبكرًا ويخرج من منزله في منطقة الأميرية للعمل وتوفير احتياجات زوجته وأبنائه الثلاثة، ينتهى من عمله بأحد المخابز خلال الفترة الصباحية، ليستقل الـ"توك توك" ملكه، ويجوب به شوارع المنطقة باحثًا عن رزق أبنائه دون كلل أو ملل.

رحلة عمل يومية مكثفة واصلها الشاب "علاء نبيل" على مدار سنوات، إلا أنه وأثناء رجوعه من العمل أوقفه أحد الجيران وبدأ في تجاذب أطراف الحديث معه، إلا أن الحوار تحول إلى مشاجرة قام على أثرها "علاء" بتسديد عدة ضربات لجاره الذي توعده بالانتقام.

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خلافات سابقة وراء مقتل علاء 

8 أشهر مرت على المشاجرة، قبل أن يقوم الجار باختلاق مشكلة مع الشاب، وأخرج سلاحا أبيض وسدد عدة طعنات نافذة اخترقت قلب "علاء" ليسقط جثة هامدة.

تفاصيل الواقعة 

البداية مع تلقي قسم شرطة الأميرية بلاغًا من أحد الأهالي، يفيد بوقوع مشاجرة وسقوط قتيل بأحد الشوارع المتفرعة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتبين العثور على جثة شاب يدعى «علاء نبيل» يبلغ من العمر 40 عامًا، أصيب بعده طعنات نافذة في الصدر أودت بحياته،  وتبين من التحريات وجود خلافات بين المجني عليه والمتهم منذ 8 أشهر.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بتشريح جثة المجني عليه ، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما كلّفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات، وقررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة وتفريغها.

المجني عليه

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
علاء منطقة الأميرية الجيران مشاجرة ضربات

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