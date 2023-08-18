الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بأسلوب الدجل.. حبس سيدتين بتهمة النصب على المواطنين فى الأميرية

حبس
حبس

قررت نيابة الأميرية، حبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين.

البداية أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (سيدتين "لإحداهن معلومات جنائية" مقيمتان بمحافظة القليوبية)، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر".

بمناقشتهما - بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة - عن مصدر المضبوطات اعترفتا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) .

باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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