طعنات نافذة في الصدر.. أول صور لشاب قتل على يد جاره في الأميرية

شهدت منطقة الأميرية واقعة مأسوية بعد أن أقدم شاب على قتل جاره بعده طعنات في القلب بسبب خلافات سابقة بينهما.

وحصل "الدستور" على صور المجني عليه “علاء نبيل، فران” والذي قتل على يد جاره بعده تلقيه عدة طعنات نافذة بسبب خلافات سابقة بينهما في منطقة الأميرية .

تفاصيل الواقعة

البداية مع تلقي قسم شرطة الأميرية بلاغًا من أحد الأهالي، يفيد بوقوع مشاجرة وسقوط قتيل بأحد الشوارع المتفرعة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتبين العثور على جثة شاب يدعى «علاء نبيل» يبلغ من العمر 40 عامًا، أصيب بعده طعنات نافذة في الصدر أودت بحياته، وتبين من التحريات وجود خلافات بين المجني عليه والمتهم منذ 8 أشهر.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بتشريح جثة المجني عليه ، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما كلّفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات، وقررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة وتفريغها.

المجني عليه

المجني عليه

المجني عليه