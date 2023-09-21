تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة لاسك لينز في الدوري الأوروبي.. محمد صلاح أساسيَا

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة لاسك لينز في الدوري الأوروبي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الخميس، في مستهل مشوارهما بالمسابقة.

موعك مباراة ليفربول ولاسك لينز

ويلتقي فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، بنظيره لاسك لينز النمساوي على استاد "رايفسين/ لينزر"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد لاسك لينز في الدوري الأوروبي، اليوم الخميس، في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة لاسك لينز في الدوري الأوروبي

من المرجح أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة لاسك لينز في الدوري الأوروبي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز – فان دايك – جويل ماتيب – آندي روبرتسون.

خط وسط الملعب: دومينيك سوبوسلاي – ماك أليستر – كورتيس جونز.

في خط الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – ديوجو جوتا.

غيابات ليفربول أمام لاسك لينز في الدوري الأوروبي

ويفتقد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، في مباراة اليوم لخدمات الظهير الأيمن ترينت أليكساندر أرنولد؛ بسبب الإصابة في أوتار الركبة.

كذلك يغيب تياجو ألكانتارا عن مواجهة ليفربول ولاسك لينز؛ بسبب مشكلة في الفخذ.

معلق مباراة ليفربول ضد لاسك لينز في الدوري الأوروبي

سيتولى المعلق الرياضي "عصام الشوالي" مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد لاسك لينز في الدوري الأوروبي، والتي ستُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

ويتواجد فريقا ليفربول ولاسك لينز في المجموعة الخامسة ببطولة الدوري الأوروبي، والتي تضم أيضًا ناديي تولوز الفرنسي وسانت جيلواز البلجيكي.

ولم يلعب فريق ليفربول في بطولة الدوري الأوروبي منذ موسم 2015-2016، وحينها وصل إلى النهائي، ولكنه خسر أمام إشبيلية الإسباني، البطل التاريخي للمسابقة.

ولذلك تُعد بطولة الدوري الأوروبي هي الوحيدة التي لم يتوج بها نجمنا المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول، حيث لم يشارك بها الفريق منذ انضمامه لصفوفهم في عام 2017.