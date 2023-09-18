الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: برشلونة يصارع ليفربول وأستون فيلا على ضم نيكو ويليامز

نيكو ويليامز
نيكو ويليامز

أفادت تقارير صحفية بوجود صراع ثلاثي من أجل التعاقد مع الإسباني نيكو ويليامز، جناح فريق أتلتيك بلباو.
ويلعب نيكو ويليامز ضمن صفوف فريق أتلتيك بلباو منذ انتقاله لفريق الشباب بالنادي من شباب فريق أوساسونا خلال سوق الانتقالات الصيفية لعام 2013.

عقد نيكو ويليامز ينتهي مطلع العام المقبل


ووفقًا لما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن أندية ليفربول وأستون فيلا وبرشلونة تراقب موقف نيكو ويليامز من أجل الدخول في منافسة على ضمه خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن ينتهي عقد نيكو ويليامز مع أتلتيك بلباو مطلع العام المقبل.

وارتبط اسم اللاعب بالانضمام لأستون فيلا في وقت سابق، كما أبدى نادي ليفربول اهتمامه بالتعاقد معه في ظل مفاوضات نادي اتحاد جدة السعودي بضم محمد صلاح.

وشارك نيكو ويليامز في  4 مباريات بقميص فريق أتلتيك بلباو منذ بداية الموسم الجاري، وصنع 4 أهداف لزملائه.

وتسعى إدارة نادي أتلتيك بلباو لتمديد عقد نيكو ويليامز خلال الفترة المقبلة، إذ أشار جون أورياتي، رئيس النادي إلى أنه لن يتخلى عن الأمل في إقناع اللاعب بتمديد عقده.

وانتقل نيكو ويليامز لصفوف شباب أتلتيك بلباو خلال سوق الانتقالات الصيفية لعام 2013 وتدرج في المراحل العمرية للنادي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول من فريق الرديف في صيف عام 2021.

برشلونة ليفربول استون فيلا نيكو ويليامز أتلتيك بلباو

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