الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أراوخو يقترب من العودة إلى برشلونة لمواجهة أنتويرب البلجيكي بدوري الأبطال

رونالد أراوخو
رونالد أراوخو

موقف النجم الأوروجوياني رونالد أراوخو، مدافع برشلونة الإسباني، من المشاركة في مباراة الفريق أمام أنتويرب البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره أنتويرب البلجيكي، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد أنتويرب البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

رونالد أراوخو يقترب من العودة إلى قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة أنتويرب البلجيكي في دوري أبطال أوروبا

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن رونالد أراوخو يتعافى من إصابته الأخيرة التي تعرّض لها في وقت سابق.

وكان رونالد أراوخو قد تعرّض للإصابة في العضلة ذات الرأسين للفخذ اليسرى، خلال شهر أغسطس الماضي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

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وأفادت الصحيفة الإسبانية، أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، يشعر بالتفائل تجاه اقتراب عودة رونالد أراوخو إلى قائمة الفريق.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن رونالد أراوخو قد يتواجد في قائمة برشلونة، استعدادًا لمواجهة أنتويرب البلجيكي في دوري الأبطال.

وفي حال استعادة كامل جاهزيته، فإن رونالد أراوخو سيكون ضمن قائمة برشلونة التي تستعد لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، والمقرر إقامتها يوم 23 سبتمبر المقبل.

وكان فريق برشلونة قد حقق فوزًا كاسحًا على ريال بيتيس بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

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