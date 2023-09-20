الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هندرسون: محمد صلاح أفضل لاعب فى العالم بالنسبة لى

محمد صلاح
محمد صلاح

يرى الإنجليزي جوردان هندرسون، لاعب فريق الاتفاق السعودي، أن زميله السابق، محمد صلاح جناح ليفربول، أفضل لاعب في العالم خلال الوقت الحالي.

ورحل هندرسون عن ليفربول بعد رحلة طويلة، كان قائدًا خلالها للفريق وزامل محمد صلاح لمدة 6 أعوام، قبل أن ينتقل إلى الاتفاق في الميركاتو الصيفي المنقضي.

txt

مهاجم وست هام: محمد صلاح لم يرفض الانتقال لـ اتحاد جدة

txt

محلل "BBC": محمد صلاح فى أفضل مستوياته مع ليفربول

وقال هندرسون في تصريحات لقناة "SSC" السعودية: "بالنسبة لي، محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي".

أضاف: "قد أكون منحازًا له بعض الشيء لأنه صديقي، لكن من وجهة نظري أرى منه التزامًا، اهتمامًا وتضحية وهو يسخر كافة أيامه وجوانب حياته للتدريب، لديه استمرارية وإصرار، يسجل الأهداف ويمهد الطريق، يعمل كل شيء، خلال السنوات الماضية هو أفضل لاعب في العالم بالنسبة لي".

جوردان هندرسون محمد صلاح ليفربول الاتفاق هندرسون

الأكثر قراءة

2 مليون فدان.. فرص استثمارية جديدة تفتح أبوابها فى المثلث الذهبى بمصر

زلزال مطروح اليوم يثير قلق المواطنين فى مصر (تحليل بيانات)

بقرار صارم.. الزمالك يحسم ملف الصلح مع "كهربا"

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة مدينة نصر

شكت في سلوكه.. أول صور لشاب قتل على يد زوجته في المرج

الداخلية تكشف عن قضية غسل أموال بقرابة نصف مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

محمد رفعت

الرئيس والأشقاء

عبد الرحيم طايع

نهلة كرم.. زهرة ساحرات الكتابة

محمد الفايدي

الحالة الطارئة تأهب واستجابة

مدحت بشاى

عندما صرخ ناصر أخرسوا هذه الأصوات المتخلفة

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلي داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟