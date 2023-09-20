هندرسون: محمد صلاح أفضل لاعب فى العالم بالنسبة لى

يرى الإنجليزي جوردان هندرسون، لاعب فريق الاتفاق السعودي، أن زميله السابق، محمد صلاح جناح ليفربول، أفضل لاعب في العالم خلال الوقت الحالي.

ورحل هندرسون عن ليفربول بعد رحلة طويلة، كان قائدًا خلالها للفريق وزامل محمد صلاح لمدة 6 أعوام، قبل أن ينتقل إلى الاتفاق في الميركاتو الصيفي المنقضي.

وقال هندرسون في تصريحات لقناة "SSC" السعودية: "بالنسبة لي، محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي".

أضاف: "قد أكون منحازًا له بعض الشيء لأنه صديقي، لكن من وجهة نظري أرى منه التزامًا، اهتمامًا وتضحية وهو يسخر كافة أيامه وجوانب حياته للتدريب، لديه استمرارية وإصرار، يسجل الأهداف ويمهد الطريق، يعمل كل شيء، خلال السنوات الماضية هو أفضل لاعب في العالم بالنسبة لي".