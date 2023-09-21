موعد مباراة ليفربول اليوم ضد لاسك لينز في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول ضد لاسك لينز في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الخميس، في مستهل مشواره بالمسابقة.

موعد مباراة ليفربول ضد لاسك لينز في الدوري الأوروبي

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد لاسك لينز في الدوري الأوروبي، اليوم الخميس، في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد "لينزر".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد لاسك لينز في الدوري الأوروبي

ستُذاع مباراة ليفربول ضد لاسك لينز في الدوري الأوروبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

ويسعى فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لتحقيق انطلاقة مميزة ومثالية في بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2023-2024.

ويخوض فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على وولفرهامبتون بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وبشكل عام، يُقدم فريق ليفربول أداءًا جيدًا في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي، بعدما حقق أربع انتصارات وتعادل وحيد في أول خمس جولات خاضهم بالبريميرليج.

في المقابل، يرغب فريق لاسك لينز النمساوي في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا وحصد الثلاث نقاط في ضربة البداية في الدوري الأوروبي، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويتواجد فريقا ليفربول ولاسك لينز في المجموعة الخامسة ببطولة الدوري الأوروبي، والتي تضم أيضًا ناديي تولوز الفرنسي وسانت جيلواز البلجيكي.

ولم يلعب فريق ليفربول في بطولة الدوري الأوروبي منذ موسم 2015-2016، وحينها وصل إلى النهائي، ولكنه خسر أمام إشبيلية الإسباني، البطل التاريخي للمسابقة.