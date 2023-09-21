الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة ليفربول ولاسك لينز فى الدورى الأوروبى والقنوات الناقلة والتشكيل

ليفربول
ليفربول

يرغب الكثير من عشاق كرة القدم وخاصة محبي النجم المصري محمد صلاح في معرفة موعد مباراة ليفربول ولاسك لينز النمساوي، في الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

ويستعد فريق الريدز لهذه المواجهة بقياد المدرب الألماني يورجن كلوب، من أجل تحقيق الانتصار الأول للفريق فى البطولة ووضع ليفربول فى مقدمة المجموعة، بينما يستعد فريق لاسك النمساوي صاحب الأرض لهذه المباراة بكل قوة وتركيز عالٍ من أجل تحقيق الانتصار على أصعب فريق فى مجموعته.

مجموعة ليفربول فى الدوري الأوربي

وتضم مجموعة ليفربول بجانب لاسك لينز النمساوي كلا من “سانت خيلويزي البلجيكي – وتولوز الفرنسي”.

موعد مباراة ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي

يلتقي ليفربول منافسه فريق لاسك اليوم الخميس، فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، حيث من المقرر إقامة المباراة مساء اليوم الخميس الموافق 21 سبتمبر على أرضية ملعب “رايفيسين أرينا” بالنمسا، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ولاسك فى الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية المباراة باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الأوروبي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD1.

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معلق مباراة ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي

أسندت شبكة بي ان سبورتس مهمة التعليق على مباراة ليفربول ولاسك لينز للمعلق التونسي عصام الشوالي.

غيابات ليفربول أمام لاسك لينز

وتشهد تشكيلة ليفربول فى الدوري الأوروبي غياب الظهير الأيمن ترينت أليكساندر أرنولد بسبب إصابة في أوتار الركبة، كما يغيب تياجو ألكانتارا عن مواجهة ليفربول ولاسك، بسبب مشكلة في الفخذ.

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تشكيل ليفربول المتوقع أمام لاسك لينز

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز – فان دايك – جويل ماتيب – آندي روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي – ماك أليستر – كورتيس جونز.

الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – ديوجو جوتا.

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