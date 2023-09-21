تفاصيل الملفات المطروحة على الاجتماع الطارئ لاتحاد المحامين العرب ببغداد

يشارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، غدًا الجمعة، في الاجتماع الطارئ للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، المنعقد بالعاصمة العراقية بغداد.

جدول أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب

ويتضمن جدول أعمال اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في الآتي: "دعم العراق والوقوف معه ضد الإرهاب والتداخلات الخارجية، ومناقشة أزمة المياه في العراق بسبب خارجي، كما يتضمن فعالية تكريم من طرف الاتحاد بمناسبة الاحتفال بيوم المحامي".

وتعقد على هامش الاجتماع احتفالية يوم المحامي العراقي، والتي ستعقد يوم السبت المقبل بمناسبة مرور أكثر من 90 عامًا على تأسيس نقابة المحامين بالعراق.

‎وأوضح المكاوي بنعيسى، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، أن اجتماع المكتب الدائم الطارئ ببغداد؛ يأتي تأكيدًا على تضامن الاتحاد الدائم مع العراق في رفضه للتدخلات الخارجية في الأزمات التي يمر بها ومن بينها أزمة المياه التي يعاني الشعب العراقي من تداعياتها، مثمنًا الدور الريادي والتاريخي لنقابة المحامين العراقية كعضو مؤسس لاتحاد المحامين العرب ومواقفها الثابتة والقوية حيال الدفاع عن القضايا العربية.

رئيس اتحاد المحامين العرب يصل للمشاركة

ووصل رئيس اتحاد المحامين العرب عبدالحليم علام، أمس، بصحبة عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، لحضور اجتماع المكتب الدائم، وكذلك المشاركة في احتفالية يوم المحامي العراقي على هامش انعقاد الاتحاد.

وكان في استقبال رئيس اتحاد المحامين العرب، أحلام اللامي نقيب المحامين العراقيين، ومن المقرر أن يلقي عبدالحليم علام، كلمة خلال اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، والذي تستضيفه نقابة المحامين بالعراق.

نقيب المحامين يلتقى رئيس محكمة بورسعيد ويجري جولة تفقدية لغرف المحامين

كان أجرى عبدالحليم علام، جولة تفقدية لغرف واستراحات المحامين بمحكمة بورسعيد، التقى خلالها بالمستشار هشام عبدالمجيد، رئيس محكمة بورسعيد.

من جانبه رحب المستشار هشام عبدالمجيد، رئيس محكمة بورسعيد، بالنقيب العام عبدالحليم علام، لحضوره لمحكمة بورسعيد، وحرصه على متابعة كل ما يتعلق بمنظومة التقاضي بما يخدم المحامين.

وثمّن المستشار هشام عبدالمجيد، خلال لقائه نقيب المحامين، العلاقة الوطيدة بين القضاة والسادة المحامين بمحافظة بورسعيد، مؤكدًا أن المحامين شركاء القضاة في تحقيق العدالة.

وتحدث رئيس محكمة بورسعيد، عن منظومة التقاضي الإلكتروني، وعن الأرشفة الإلكترونية التي تتم بدقة عالية، ومتابعة مستمرة من سيادته شخصيًا.