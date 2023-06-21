الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إعمار العراق تعلن إنجاز نصف أعمال تأهيل طريق "بغداد ـ خالص"

العراق
العراق

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة العراقية، اليوم الأربعاء، عن إنجاز 50% من أعمال تأهيل مقطع الطريق (بغداد - خالص) في محافظة ديالى، بإشراف دائرة الطرق والجسور، منوهة بأنه أحد مقاطع طريق (بغداد - كركوك). 

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "طول الطريق يبلغ (64) كم، وعرضه (12) م لممري الذهاب والإياب"، مبينة أن "الأعمال شملت تعريض ممري الطريق من (7) م الى (12) م، وإكساءه بالطبقة السطحية بسمك (5) سم، وأعمال التأثيث والتخطيط، وتثبيت العلامات المرورية والجسرية ونصف الجسرية".
وأضافت أن "الأعمال شملت أيضًا تأهيل مدخل (بغداد - ديالى)  بطول (3) كم، وتوسعته بعرض (16) م لممر الإياب، وموقع سيطرة الغالبية بطول (500) م، وتوسعته ليصبح عرضه (16) م  لممري الذهاب والإياب، باستخدام الكونكريت المسلح بسمك (30) سم؛ لإعطائه الديمومة لتحمل المركبات ذات الحمولة الثقيلة".

وزارة الاعمار بغداد - خالص ديالي الطرق والجسور كركوك

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