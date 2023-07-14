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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أمين عام اتحاد المحامين العرب يشيد بقمة جوار السودان ومخرجاتها

قمة دول جوار السودان
قمة دول جوار السودان

أشاد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب المكاوي بنعيسى، بمؤتمر قمة دول جوار السودان الذي استضافته مصر في وقت يعاني فيه الشعب السوداني أشد المعاناة الإنسانية نتيجة الحرب الدائرة التي فشلت كل المساعي في إيقافها.

وأثنى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، في بيان اليوم، على مخرجات القمة التي راعت سيادة السودان وأمنه ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان عبر أراضي دول الجوار.

وثمن "بنعيسى" دور مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصها على التوصل إلى حل للأزمة المتفاقمة في السودان منذ بدايتها؛ ودعوتها لرؤساء دول وحكومات جمهورية إفريقيا الوسطي وتشاد وإريتريا وإثيوبيا وليبيا وجنوب السودان، إلى قمة جوار السودان وحضور رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمين عام جامعة الدول العربية، لبحث كيفية التوصل إلى حل ومعالجة فعالة للأزمة السودانية.

ودعا الأمين العام كل الأطراف في السودان إلى الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، حفاظًا على الأروح ودماء أبناء الوطن الواحد، والاستجابة لمخرجات قمة دول جوار السودان، مجددًا تأكيده على موقف الاتحاد الثابت الداعم لأمن السودان ووحدته واستقراره.

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