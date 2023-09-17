الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": ضبط شبكة إرهابية ومقتل 22 عنصرًا فى بغداد

القوات الأمنية العراقية
القوات الأمنية العراقية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بضبط شبكة إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية في العاصمة العراقية بغداد.

مقتل 22 إرهابيًا فى صحراء الأنبار

وقالت هبة التميمي، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن الشبكة الإرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات تستهدف مراكز الشرطة والأسواق العامة، فقام جهاز مكافحة الإرهاب بقتل 22 إرهابيًا في صحراء الأنبار غربي البلاد، وقاد إلى تحديد أهداف جديدة، وكشف هذه الشبكة التي كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية.

وأكدت أن هذه الشبكة كشفت للجهاز عن أنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية، في محاولة تستهدف المواكب الحسينية ومراكز الشرطة والسيطرات والأسواق العامة في عدد من الأحياء الشعبية في بغداد، وبعد مراقبة ميدانية دقيقة لتحركاتها تم إلقاء القبض على عناصرها كافة.

بغداد العاصمة العراقية العراق عمليات انتحارية عمليات انتحارية في بغداد صحراء الأنبار

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