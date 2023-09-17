الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق يعلن الإطاحة بشبكة إرهابية خطيرة فى بغداد

قوات تابعة للجيش
قوات تابعة للجيش العراقي

أعلن  العراق، اليوم الأحد، عن الإطاحة بشبكة إرهابية خطيرة في  العاصمة بغداد، وذكر جهاز المخابرات الوطني العراقي  في بيان، أنه استنادًا إلى توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، حقق جهاز المخابرات الوطني العراقي نصرًا جديدًا يُضاف الى سجل انتصارات العراقيين على قوى الإرهاب والتكفير الداعشي، وذلك بتنفيذ واحدة من أكثر العمليات الاستخبارية النوعية نجاحًا أطاحت بشبكة إرهابية خطيرة في العاصمة بغداد.

 العملية ترتبط بعملية سابقة نفذها في صحراء الأنبار

وأضاف البيان، أن هذه العملية ترتبط بعملية سابقة نفذها الجهاز بالاشتراك مع جهاز مكافحة الإرهاب في 26 فبراير  2023 أسهمت بقتل 22 إرهابيًا في صحراء الأنبار غربي البلاد، وقادت إلى تحديد أهداف جديدة، وكشفت هذه الشبكة التي كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية في محاولة تستهدف المواكب الحسينية، ومراكز الشرطة والأسواق العامة في عدد من الأحياء الشعبية في بغداد، وبعد مراقبة ميدانية دقيقة لتحركاتها تم إلقاء القبض على عناصرها كافة. 

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اعترافات المتهمين

ولفت جهاز المخابرات الوطني العراقي، إلى أن المتهمين اعترفوا بانتمائهم للعصابات الإرهابية وتلقيهم تدريبات مكثفة على صناعة العبوات والأحزمة الناسفة والمواد المتفجرة تمهيدًا لتنفيذ عملياتهم الانتحارية، إلا أن أيدي أبطال الجهاز كانت أقرب إليهم وألقت القبض عليهم في عملية استباقية نوعية.

وتابع أنه في الوقت الذي تكشف فيه هذه العملية عن اقتدار الجهد الاستخباري العراقي واختراقه صفوف تلك العصابات الظلامية، يؤكد جهاز المخابرات الوطني العراقي استمرار جهوده لملاحقة فلولها حتى القضاء عليها.

قيادة العمليات المشتركة

وفي وقت سابق، أكدت قيادة العمليات المشتركة، أن صقور القوات الجوية كبدوا الإرهاب خسائر موجعة في الحضر.

وأضاف البيان أن تلك الضربات تأتي استمرارًا لنهج استهداف العناصر الإرهابية المنهزمة، ووفق معلومات دقيقة من قِبل جهاز المخابرات الوطني العراقي في متابعة حركة العدو واقتناص جحوره وخلاياه في كل مكان.

العراق العاصمة بغداد بغداد الإرهاب التكفير الداعشي

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