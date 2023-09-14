الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عمدة لامبث البريطانية يزور العراق.. ونائب رئيس مجلس النواب في استقباله

العراق
العراق

استقبل محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، بمكتبه الخميس عمدة مقاطعة لامبث في مدينة لندن البريطانية سرباز البرزنجي، والوفد المرافق له، بحضور عدد من النواب.

وأكد النائب الأول أهمية تنشيط العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة على مختلف الأصعدة، لا سيما المستويين السياسي والاقتصادي، فضلاً عن ضرورة تبادل الخبرات في المجالات الخدمية والتعليمية والصحية وغيرها.

كما تم الحديث عن الدور المحوري للعراق في تحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي، واستعادته لمكانته من خلال قدرته على لعب دور الوسيط وتخفيف التوترات وجمع الفرقاء على طاولة واحدة.

انفتاح العراق

في سياق آخر، أكد رئيس الوزراء العراقي  محمد شياع السوداني، اليوم، انفتاح  العراق على الشركات ورجال الأعمال الإماراتيين للعمل في البلاد، فيما أبدى وزير الدولة الإماراتي، خليفة شاهين المرر، رغبة بلاده للمشاركة في مشروع طريق التنمية الحيوي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان إن محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، مبيناً أن اللقاء شهد التباحث في سبل التعاون، وتعزيز مجالات الشراكة بين العراق والإمارات العربية المتحدة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي انتهاج الحكومة سياسة التكامل الاقتصادي مع الدولة الشقيقة والصديقة، كونها تمثل المدخل الأساس للاستقرار في المنطقة، مشيراً الى "انفتاح العراق على الشركات ورجال الأعمال الإماراتيين للعمل داخل البلد.

وشدد على حرص الحكومة في تطوير العلاقات مع الإمارات بجميع المجالات، ولا سيما المتعلق منها بالجانب الاقتصادي والاستثماري والتنموي.

من جانبه، نقل الوزير الإماراتي إلى رئيس مجلس الوزراء تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، معرباً عن سعادة بلاده بعقد اجتماعات اللجنة المشتركة في بغداد.

وأكد دعم بلاده مشاريع التنمية والاستثمار في العراق، مشيراً إلى الرغبة الجادة للمشاركة في مشروع طريق التنمية الحيوي، لما له من أهمية على جميع دول المنطقة.

مجلس النواب العراقي مجلس النواب المندلاوي لامبث لندن

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