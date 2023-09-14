الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"السوداني" يؤكد انفتاح العراق على الشركات ورجال الأعمال الإماراتيين للعمل بالبلاد

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

أكد رئيس الوزراء العراقي  محمد شياع السوداني، اليوم، انفتاح  العراق على الشركات ورجال الأعمال الإماراتيين للعمل في البلاد، فيما أبدى وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر رغبة بلاده للمشاركة في مشروع طريق التنمية الحيوي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان، إن محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، مبيناً أن اللقاء شهد التباحث في سبل التعاون، وتعزيز مجالات الشراكة بين العراق والإمارات العربية المتحدة.

 

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انتهاج سياسة التكامل الاقتصادي

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي انتهاج الحكومة سياسة التكامل الاقتصادي مع الدولة الشقيقة والصديقة، كونها تمثل المدخل الأساس للاستقرار في المنطقة، مشيراً الى "انفتاح العراق على الشركات ورجال الأعمال الإماراتيين للعمل داخل البلد.

وشدد على حرص الحكومة في تطوير العلاقات مع الإمارات بجميع المجالات، ولاسيما المتعلق منها بالجانب الاقتصادي والاستثماري والتنموي.

من جانبه، نقل الوزير الإماراتي إلى رئيس مجلس الوزراء تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، معرباً عن سعادة بلاده بعقد اجتماعات اللجنة المشتركة في بغداد.

وأكد دعم بلاده مشاريع التنمية والاستثمار في العراق، مشيراً إلى الرغبة الجادة للمشاركة في مشروع طريق التنمية الحيوي، لما له من أهمية على جميع دول المنطقة.

اتحاد الغرف التجارية العراقية: لتشكيل مجالس أعمال مع الإمارات والسعودية

وفي وقت سابق، أعلن اتحاد الغرف التجارية العراقية، عن التوصل لاتفاق مع الإمارات والسعودية لتشكيل مجالس أعمال، لافتا إلى أن الرياض وأبو ظبي خصصتا 6 مليارات دولار لدعم عملياتها التشغيلية في العراق. 

من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية في العراق، عبد الرزاق الزهيري، إن العراق لابد له من مواكبة العالم وتكوين مسيرة التجارة عالمياً، ومراعاة معايير البنك الدولي، ويكون لديه أتمتة كاملة في عملية دخول وخروج البضائع، مشدداً على ضرورة أن يكون هنالك برنامج كامل في الجمارك والمنافذ. بحسب ما ذكرت لوكالة الأنباء العراقية "واع".

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