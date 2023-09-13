الاتحاد الأوروبى يؤكد التزامه بدعم العراق لمواجهة أزمة السكن

أكدت رئيسة التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى العراق، بابرا إيجر، اليوم، التزام الأوروبي بدعم العراق في جهوده الوطنية لمعالجة أزمة السكن.

وقالت إيجر، في كلمة لها خلال مؤتمر صحفي، إن البرنامج الحكومي وحل أزمة السكن، التزامنا الأوروبي لدعم العراق في جهوده الوطنية لمعالجة أزمة السكن، منوهة بأن السكن هو أحد العوامل التي تؤشر إلى التطور المستدام والاستقرار، وهي حاجة أساسية لكل شخص وللحفاظ على التماسك الاجتماعي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

نقص لأكثر من 3 ملايين وحدة سكنية

وذكرت أن وزير الإسكان بنكين ريكاني أكد منذ عام 2022 وجود نقص لأكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، وهذا يعني أن هنالك 15 مليون عراقي ممكن أن يتأثروا بقلة الوحدات السكنية"، مبينة أن "توفير الأراضي تعتبر أحد العوائق لإنشاء الوحدات السكنية.

وأضافت، أن العراق بموارده الكبيرة وهو رابع أكبر منتج للنفط، وكذلك بموقعه وتنوعه الجغرافي، بالرغم من ذلك فإن هنالك عددًا من العوامل التي أسهمت في القصور بتوفير أزمة السكن على مدى العقدين الماضيين.

التغير المناخي وعدم توفير الخدمات في الأرياف

وأشارت إلى، أن الطلب على الوحدات السكنية في تزايد كبير، كما أن التغير المناخي وعدم توفير الخدمات في الأرياف، يقود بسكانها إلى استبدال أماكنهم، مما سيزيد الطلب على الوحدات السكنية، مبينة أن أزمة السكن تؤثر على العوائل ذات الدخل المنخفض.

وأكدت أن الاتحاد الأوربي مستعد للتعاون في حل أزمة السكن، وإعادة الاعمار وحقوق ملكية الأراضي وحل المستعمرات العشوائية.

وأضافت أن الاتحاد الأوربي يثني على اهتمام الحكومة العراقية لمعالجة هذه الأزمة.

ولفتت إلى أن معالجة أزمة السكن في العراق يتطلب جهودًا متضافرة من قبل جميع الجهات المسئولة، وكذلك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من الأكادميين والمواطنين.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوربي ومع شركائنا الآخرين UN-Habitat ومنظمة العمل الدولية ومركزالتجارة الدولي، مستعدون لدعم العراق من أجل الاستثمارات في قطاع الإسكان، من أجل معالجة أزمة السكن وتوفير فرص العمل"، مؤكدة "الاستعداد بوضع رأس مال لحل أزمة السكن، وتدوير الاقتصاد، وتطوير الأعمال الخضراء، وتخفيف أعباء التغير المناخي".

الاتحاد الأوروبي مستعد لتوفير أي حلول

وأردفت بالقول، إن الاتحاد الاوربي مستعد لتوفير أي حلول، ونحن نؤمن بأن العراق لديه إمكانية لخلق فرص عمل وحل أزمة السكن وتوفير الخدمات، كما نؤمن أن الحلول الوطنية العراقية لديها إمكانية لدعم جهود التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الغازية.

واختتمت بالقول: "نؤمن بشكل كبير أن الجهود العراقية والجهود المتضافرة يمكن أن تحول أزمة السكن إلى فرصة للتطور والازدهار وتوفير فرص العمل للشباب، وكذلك نؤمن بأن يكون للقطاع الخاص العراقي دور مهم في حل أزمة السكن".