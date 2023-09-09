السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد الزلزال المدمر..

رئيس وزراء العراق يعلن استعداد بلاده لمساعدة المغرب

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

أعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي  محمد شياع السوداني، اليوم، عن تعازيه في ضحايا زلزال المملكة المغربية، فيما أعلن الاستعداد لتقديم كل أشكال المساعدة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان، أن محمد شياع السوداني يؤكد تضامن العراق حكومةً وشعباً ووقوفه مع المملكة المغربية الشقيقة.

وأكد رئيس الوزراء العراقي استعداد بلاده لتقديم كل أشكال المساعدة لمواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المدن المغربية، وخلّف الآلاف من الضحايا والمصابين.

وعبر في برقية بعثها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، والسلامة والطمأنينة للمملكة وشعبها.

txt

مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف أصداء زلزال المغرب في الأوساط الفرنسية

التبرع بالدم

وفي وقت سابق اليوم وجهت السلطات المغربية نداء عاجلا للمواطنين، وخاصة بمدينة مراكش جنوبي البلاد، للتبرع بالدم قصد تقديم يد المساعدة للجرحى المصابين جراء الزلزال.

وأعلن المركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش عن تعبئة كافة الموارد البشرية واللوجستية لاستقبال المتبرعين في أفضل الظروف الممكنة لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال الذي ضرب ليل الجمعة السبت منطقة الحوز.

وارتفعت حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 820 قتيلًا و672 مصابًا، بينهم 205 يعانون من إصابات خطيرة.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، في وقت سابق أن حصيلة الضحايا، جاءت كالتالي: 394 وفاة بإقليم الحوز، و271 وفاة بإقليم تارودانت، و91 وفاة بإقليم شيشاوة، و31 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة بعمالة مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال، و5 وفيات بعمالة أكادير إداوتنان، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية.

وأضافت الوزارة في بيانها أن القوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية في كافة الأقاليم المعنية تواصل تسخير جميع الوسائل والإمكانيات للتدخل وتقديم المساعدات اللازمة وتقييم الأضرار.

يذكر أن المغرب شهدت آخر زلزال في 24 فبراير 2004، الذي بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر، ووقع مركزه في محافظة الحسيمة مخلفا 628 قتيلا.

رئيس مجلس الوزراء العراقي المملكة المغربية الزلزال المغرب المساعدة

الأكثر قراءة

موعد إجازة المولد النبوي 2023 لجميع موظفي الدولة والقطاع الخاص

مصر في قمة العشرين.. العالم يخطب ود "رمانة ميزان" الشرق الأوسط

رئيس الوزراء يتفقد سير العمل فى المتحف المصرى الكبير

بالدموع .. تامر أمين يحمل جثمان والدته للصلاة عليها

كولر يجهز صلاح محسن لقيادة هجوم الأهلى.. وثنائى الدفاع يربك حسابات السوبر الإفريقى

اللحظات الأولى لزلزال مدينة مراكش المغربية (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رفع السرية عن ملفات حرب أكتوبر 1973.. يوم الغفران.. الهزيمة!

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

ماجد حبته

السكان الأصحاء.. والتنمية

أميرة العناني

مؤسسة أسامة الأزهرى.. الجسر الثقافى بين مصر وإندونيسيا

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب