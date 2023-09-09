رئيس وزراء العراق يعلن استعداد بلاده لمساعدة المغرب

بعد الزلزال المدمر..

أعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم، عن تعازيه في ضحايا زلزال المملكة المغربية، فيما أعلن الاستعداد لتقديم كل أشكال المساعدة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان، أن محمد شياع السوداني يؤكد تضامن العراق حكومةً وشعباً ووقوفه مع المملكة المغربية الشقيقة.

وأكد رئيس الوزراء العراقي استعداد بلاده لتقديم كل أشكال المساعدة لمواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المدن المغربية، وخلّف الآلاف من الضحايا والمصابين.

وعبر في برقية بعثها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، والسلامة والطمأنينة للمملكة وشعبها.

التبرع بالدم

وفي وقت سابق اليوم وجهت السلطات المغربية نداء عاجلا للمواطنين، وخاصة بمدينة مراكش جنوبي البلاد، للتبرع بالدم قصد تقديم يد المساعدة للجرحى المصابين جراء الزلزال.

وأعلن المركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش عن تعبئة كافة الموارد البشرية واللوجستية لاستقبال المتبرعين في أفضل الظروف الممكنة لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال الذي ضرب ليل الجمعة السبت منطقة الحوز.

وارتفعت حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 820 قتيلًا و672 مصابًا، بينهم 205 يعانون من إصابات خطيرة.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، في وقت سابق أن حصيلة الضحايا، جاءت كالتالي: 394 وفاة بإقليم الحوز، و271 وفاة بإقليم تارودانت، و91 وفاة بإقليم شيشاوة، و31 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة بعمالة مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال، و5 وفيات بعمالة أكادير إداوتنان، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية.

وأضافت الوزارة في بيانها أن القوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية في كافة الأقاليم المعنية تواصل تسخير جميع الوسائل والإمكانيات للتدخل وتقديم المساعدات اللازمة وتقييم الأضرار.

يذكر أن المغرب شهدت آخر زلزال في 24 فبراير 2004، الذي بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر، ووقع مركزه في محافظة الحسيمة مخلفا 628 قتيلا.