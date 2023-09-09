السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف أصداء زلزال المغرب فى الأوساط الفرنسية

زلزال
زلزال

رصد خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا، أصداء الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية الشقيقة، داخل فرنسا. 

وأضاف شقير، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن وزيرة الخارجية الفرنسية أعربت عن تضامنها مع المغرب بعد الزلزال، وقامت السفارة الفرنسية بالمغرب باستقبال الفرنسيين المقيميين هناك، وتخصيص خط أخضر للتواصل مع السفارة في محاولة لبث روح الدعم للرعايا الفرنسيين في المغرب.

 

وزيرة الخارجية الفرنسية تعلن تضامنها مع الشعب المغربي الصديق


وتابع: "تحدثت وزيرة الخارجية الفرنسية عن تضامنها مع الشعب المغربي الصديق بعد حادث الزلزال المروع الذي وقع الليلة الماضية، كما أكدت مشاعرها الصادقة للضحايا وعائلتهم، وقررت فرنسا تقديم الدعم المادي والمساعدات الطبية وإرسال بعض من قوات الإنقاذ".

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا، أن المجتمع المدني الفرنسي يتحرك منذ صباح اليوم لمساعدة الشعب المغربي والجالية الفرنسية بالمغرب، مشيرًا إلى أن المغرب شهدت عدة زلازل خلال السنوات الماضية آخرها كان عام 2016.

المغرب الزلزال المدمر مساندة المغرب بعد الزلزال المدمر ​فرنسا مساهمات فرنسا مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

وسط ترقب دولي.. قمة العشرين تنعقد في ظل أزمات كثيرة يشهدها العالم

"القاهرة الإخبارية" ترصد تاريخ الزلازل في المغرب (فيديو)

السيسى يلتقى رئيس المجلس الأوروبى على هامش قمة مجموعة العشرين بالهند

رئيس وزراء الهند أمام قمة العشرين: يجب أن نعمل معًا لمواجهة التحديات

الرئيس السيسى يُجرى عددًا من اللقاءات على هامش قمة العشرين بالهند

بث مباشر.. انطلاق قمة مجموعة العشرين بمشاركة الرئيس السيسى

محمود حميدة مخرج مسرحي في ختام المهرجان "التجريبي"

وزيرة الثقافة تسلم جوائز الدورة الثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

الأكثر قراءة

بالدموع .. تامر أمين يحمل جثمان والدته للصلاة عليها

موعد إجازة المولد النبوي 2023 لجميع موظفي الدولة والقطاع الخاص

مصر في قمة العشرين.. العالم يخطب ود "رمانة ميزان" الشرق الأوسط

وسم زلزال المغرب يتصدر الترند.. ودعوات المصريين تلاحقه

الأعلى للإعلام: نجهز تعديلًا تشريعيًا يشمل البث المباشر عبر الإنترنت

إطلاق مبادرة "الشمول المالي للفلاح" بقرية غرب أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رفع السرية عن ملفات حرب أكتوبر 1973.. يوم الغفران.. الهزيمة!

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

ماجد حبته

السكان الأصحاء.. والتنمية

أميرة العناني

مؤسسة أسامة الأزهرى.. الجسر الثقافى بين مصر وإندونيسيا

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب