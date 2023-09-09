شيخ الأزهر والمفتى يعزيان المغرب فى ضحايا الزلزال

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة إلى الملك محمد السادس ملك المغرب والشعب المغربي، في ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عددًا من الأقاليم والمدن، وأسفر عن وقوع المئات من الضحايا والمصابين.

وأعرب الأزهر الشريف عن تضامنه الكامل مع المملكة المغربية في مصابها الجلل، وتعاطفه مع أهالي الضحايا والمصابين، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب أهليهم وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. "إنا لله وإنا إليه راجعون".



وتضرع شيخ الأزهر إلى المولى عز وجل أن تتجاوز المملكة المغربية آثار هذه الكارثة وأن يحفظ أمتنا العربية والإسلامية من شرور الكوارث والزلازل، وأن يُنزل سكينته وأمنه على الإنسانية جمعاء.

من ناحيته، توجه الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص العزاء إلى المملكة المغربية، حكومةً وشعبًا، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق من المملكة مساء أمس؛ مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، فضلاً عن تدمير المباني السكنية والمنشآت.

وعبَّر مفتي الجمهورية في بيان له اليوم عن تضامنه الكامل مع أُسر الضحايا والمصابين، داعيًا الله عزَّ وجلَّ أن يرحم الضحايا وينزلهم منازل الأبرار، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء التام والعاجل.

كما توجَّه فضيلة المفتي بخالص الدعاء لحفظ الله لأوطاننا والعالم أجمع من كل شرِّ وكرب.