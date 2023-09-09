مصر تعزي المغرب في ضحايا الزلزال المدمر

أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن خالص تعازيها للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من الأقاليم والمدن المغربية، مساء أمس الجمعة.

وأسفر الزلزال في المغرب عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، ووقوع خسائر مادية كبيرة.

تضامن مصر مع المغرب

وأكدت مصر على تضامنها الكامل مع المملكة المغربية، حكومةً وشعباً، في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم، ومواساتها لأسر الضحايا من أبناء شعب المملكة المغربية الشقيق، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين.

وضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، المغرب، أمس الجمعة.

وأسفر الزلزال الذي ضرب المغرب عن مقتل 296 شخصا وإصابة 153 آخرين.