العراق يعلن نزع سلاح المجاميع على الحدود مع إيران

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم، عن نزع السلاح من المجاميع الموجودة على الحدود العراقية الإيرانية.

وقال وزير الخارجية العراقي، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيراني حسين عبد اللهيان في العاصمة طهران، إن الدستور العراقي يشير بصورة واضحة إلى عدم فسح المجال لأي مجموعة استخدام الأراضي العراقية للهجوم على دولة أخرى، مبينا أن التعاون الأمني بين العراق وإيران يعتمد من الطرف العراقي على الدستور والالتزام به، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

نزع السلاح من المجاميع الموجودة على الحدود العراقية الإيرانية

وأضاف: “إننا في طور الوصول إلى الهدف النهائي بالخطة التي تم وضعها”، مشيرا إلى أنه “تم نزع السلاح من المجاميع الموجودة على الحدود العراقية الإيرانية وتاسيس مخيمات للاجئين ستكون تحت حماية منظمة اللاجئين في الأمم المتحدة”.

وأكد وزير الخارجية العراقي أن إعداد الخطة والالتزام بها تم بتعاون بين الحكومتين العراقية وإقليم كردستان، لافتا إلى أن العلاقات بين العراق وإيران جيدة ونأمل حل المشاكل عن طريق الحوار.

حل المشاكل عن طريق الحوار والتفاوض

وتابع ليس من المعقول أن تكون العلاقات بين البلدين ممتازة ويتم تهديد السيادة العراقية وكردستان العراق بالقصف أو شن حملة عسكرية، مشددا على ضرورة "الابتعاد عن هذه الوسائل، ولدينا طرق أخرى من خلال الحوار والاتفاق الأمني وسيتم حل المشاكل عن طريق الحوار والتفاوض.

وذكر وزير الخارجية العراقي أن موقف العراق من حرق القرآن الكريم ثابت، لافتا إلى أن “الموقف ينطلق من المصلحة العراقية والمسلمين”.

وبيّن أن هذه الأعمال تؤدي إلى الكراهية والعنصرية والحقد وخلق مشاكل بين نطاق الدول والعالم الإسلامي، داعيا جميع الدول إلى تبني قرارات أممية تمنع ظاهرة التعدي على الكتب المقدسة.

مجموعات مسلحة من المعارضة الكردية الإيرانية

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بدء العراق بإبعاد مجموعات مسلحة من المعارضة الكردية الإيرانية عن المناطق الحدودية مع إيران، مضيفًا أنه سيتوجه إلى طهران للدفاع عن التدابير التي اتخذتها بلاده وتجنب تصعيد جديد.

وقصفت طهران العام الماضي، أكثر من مرة مواقع لمجموعات معارضة كردية إيرانية، تتهمها بالمشاركة في الحراك الاحتجاجي الذي هزّ إيران إثر وفاة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022، بعدما أوقفتها "شرطة الأخلاق".

واعتبر العراق أن الضربات التي تستهدف إقليم كردستان تعدّ خرقًا لسيادته، وتخالف مبدأ حسن الجوار والمواثيق الدولية.