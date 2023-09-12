بغداد: اتخذنا إجراءات إبعاد المجموعات المعارضة من الحدود العراقية الإيرانية

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الثلاثاء، أن الدستور العراقي لا يسمح لأي جهة استخدام الأراضي العراقية للهجوم على دول الجوار.

وأشار "حسين" خلال مؤتمر صحفي في بغداد، إلي أن بلاده تتوقع من إيران عدم استعمال العنف ضد كردستان العراق، مضيفا أن التعامل مع هذه المجموعات المتواجدة على أرض العراق وفق الدستور العراقي، ولهذا لدينا مباحثات مطولة وصريحة مع إيران وتركيا في هذا المجال.

وكشف وزير الخارجية العراقي عن زيارة له مرتقبة غدا إلي العاصمة طهران، متوقعا من إيران عدم استعمال العنف ضد سيادة العراق، مشددا "اتخذنا الإجراءات اللازمة لإبعاد المجاميع المعارضة من الحدود العراقية الإيرانية".

أمريكا تعلن تنفيذ 36 عملية ضد تنظيم داعش الإرهابى أغسطس الماضى

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، السبت، أنها نفذت 36 عملية ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، وذلك خلال أغسطس الماضي.

ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا أن: شراكتنا مع قوات الأمن العراقية و(قوات سوريا الديمقراطية) ضرورية لمواجهة التحديات التي يفرضها تنظيم داعش في المنطقة، وسيظل شركاؤنا منخرطين بقوة لضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم.

وكانت أعلنت القيادة الشهر الماضي أن قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش نفذت 31 عملية ضد التنظيم في سوريا والعراق خلال شهر يوليو، مشيرةً إلى أن العمليات أسفرت عن اعتقال 30 عنصرًا من التنظيم خلال المدة الزمنية نفسها، ومقتل خمسة آخرين.

وفي سوريا وحدها، نفذت قوات التحالف 11 عملية مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية، أسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر من التنظيم واعتقال ستة آخرين.

وبلغ عدد العمليات في العراق 20 عملية نفذتها قوات التحالف مع "حلفائها المحليين"، أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر التنظيم، واعتقال سبعة آخرين.