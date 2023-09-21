الخميس 21 سبتمبر 2023
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منوعات

طرق تخفيف ألم تقلصات المعدة في المنزل وتعرف على الأسباب

تقلصات المعدة
تقلصات المعدة

يعاني بعض الأشخاص من ألم تقلصات المعدة المستمر والمؤلم دون معرفة الأسباب أو طرق التعامل معها وعلاجها.

ويعتبر ألم تقلصات المعدة من ضمن الأمراض الشائعة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص نتيجة الجفاف أو تراكم الغازات في المعدة وغيرها من الأسباب.

ويستعرض التقرير التالي كل التفاصيل والمعلومات التي يجب معرفتها للتعامل مع ألم تقلصات المعدة المستمر والمؤلم، وفقًا لموقع "Verywell Health".

طرق تخفيف ألم تقلصات المعدة في المنزل

هناك بعض الطرق الصحية التي يمكن من خلالها تخفيف ألم تقلصات المعدة الناتج بسبب عدة مشكلات غذائية، وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

1 - تناول كمية مناسبة من الماء الدافئ لتهدئة المعدة من التقلصات.

2 - تدليك البطن بشكل دائري لتخفيف ألم تقلصات المعدة.

3 - تناول المشروبات الدافئة التي تعمل على تهدئة  ألم تقلصات المعدة ومن ضمنهم :"النعناع الساخن - الينسون - الزنجبيل بالليمون".

4 - وضع كمادات الحرارة على البطن.

5 - الحصول على الراحة التامة في السرير دون بذل أي مجهود بدني.

6 - يساعد الموز والمواد الغنية بالبوتاسيوم في علاج تقلصات المعدة التي يكون سببها الجفاف.

7 - حساسية المعدة من مأكولات لا يسمح بتناولها المريض.

8 -  تناول الأعشاب والأطعمة الصحية حتى تتمكن للتخلص من تقلصات البطن بسهولة.

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أسباب تكرار الشعور بتقلصات المعدة المؤلمة

هناك بعض الأسباب التي يقع بها المريض التي تسبب ألم كبير وزيادة بالشعور بتقلصات المعدة المؤلمة، إليكم التفاصيل على النحو التالي في السطور الحالية:

1 - حدوث شد وإجهاد في عضلات البطن بعد ممارسة التمارين الرياضية.
2 - الجفاف الشديد.
3 - تراكم الغازات في المعدة.
4 - أمراض الأمعاء، مثل داء كرون أو التهاب المعدة التقرحي.
5 - القولون العصبي.
6 - التهاب جدار المعدة أو الأمعاء.
7 - انسداد الأمعاء.
8 - الإمساك.
9 - شهور الحمل الأخيرة.
10 - متلازمة ما قبل الدورة الشهرية.

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