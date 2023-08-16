الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف يمكن القضاء على التهاب المعدة؟.. وأبرز أسباب الإصابة به

المعدة
المعدة

التهاب المعدة من ضمن الأمراض الشائعة التي تعتبر مزعجة ومؤلمة للعديد من الأشخاص وذلك بسبب العادات أو الروتين اليومي الخاطئ الذي يتبعه الكثير ومن ضمن الأخطاء التي يرتكبها بعض الناس هو تناول الأطعمة الدهنية الغير صحية أو عدم ممارسة الرياضة والأنشطة لتعزيز مناعة الجسم.

وحفاظاً على صحتك وصحة أسرتك، نرصد لكم خلال السطور التالية كيف يمكن القضاء على التهاب المعدة؟ وأبرز أسباب الإصابة بالتهاب المعدة لتتجنب آلم المرض، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع "very well health"، كالتالي:

ابرز اسباب الاصابه بـ التهاب المعدة

1 - الإصابه بالبكتيريا أو فيروس بالمعدة.

2 - تلف في بطانة المعدة.

3 - التعرض للعلاجات المشعة.

4 - تناول الأطعمة الغير صحية.

5 - الإفراط في تناول المسكنات والأسبرين دون إستشارة الطبيب الخاص بك.

كيف يمكن القضاء على التهاب المعدة؟

هناك العديد من الطرق السهلة التي ستساعدك على تقليل إصابتك بـ التهاب المعدة المزعج وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

1 - ابتعد عن الأطعمة الحارة أو التي تحتوي على الفلف الحار أو الأطعمة المملحة التي تعمل على تهيج المعدة.

2 - ابتعد عن تناول المشروبات الغازية لأنها من ضمن الأسباب التي تعمل على اتهاب المعدة.

3 - ابتعد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون وغير صحية.

4 - عقب تناول الطعام وخصوصاً وجبة الغداء يمكنك ممارسة رياضة المشي أو الجري ليتحول الطعام لطاقة.

5 - تجنب الكحوليات أوالتدخين المدمر للصحة.

6 - تجنب تناول الأدوية دون إستشارة طبيبك في تناولها لأنها تعمل على التهاب وتهيج المعدة.

7 - حاول السيطرة على توترك أو انفعالاتك النفسية لأنها تأثير عليك بالسلب.

8 - إحرص على تناول طعامك قبل أن تذهب إلى النوم بثلاث ساعات لتهدئه المعدة ولكي لا تشعر بالغثيان.

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