الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

على متن 11 طائرة.. 6 آلاف سائح يصلون مرسى علم اليوم

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستعد مطار مرسى علم الدولى على مدار ساعات اليوم الخميس، لاستقبال  11 رحلة طيران دولية أوروبية، على متنها 6 آلاف سائح، وضمن 133 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي وحتى غدٍ الجمعة، فيما تقوم السلطات المختصة بمطار مرسي علم الدولي بعملية تسهيل إجراءات الوصول للوافدين بالمطار، ونقلهم إلى فنادق الإقامة.

وكشفت جداول الوصول بمطار مرسى علم اليوم، عن أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة بينها رحلتان من دولة إيطاليا، و4 رحلات من ألمانيا ورحلتان من بولندا وأخرى من سلوفاكيا، ورحلة من المجر، ورحلة من النمسا، ورحلة من التشيك.

 جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من السبت الماضى وحتى غدٍ الجمعة، 133 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.

تداول 13 ألف طن و723 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

في سياق آخر، أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 723 شاحنة و153 سيارة، وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 287 شاحنة و78 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 436 شاحنة  و75 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة "أمل"، بينما تغادر ثلاث سفن وهي: الحرية، القاهرة، وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس وغادرت العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 3500 طن بضائع و280 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي: آيلة، بريدج وسينا، فيما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1590 راكبًا بموانيها.

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