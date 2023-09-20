وفد من ثاني أكبر شركة سفن سياحية في العالم يزور مينائي الغردقة وشرم الشيخ

استقبل اللواء مهندس محمد عبدالرحيم ، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إليزابيتا ناردو (ELISABETTA NARDO)، نائب رئيس شركة MSC CRUISES، وممثلي الشركة، لتفقد مينائي الغردقة وشرم الشيخ، وبحث سبل التعاون بين الهيئة والشركة في مجال السياحة والموانئ، وتنظيم رحلات سياحية لسفن الكروز ضمن البرنامج السياحي، وكذلك وضع ميناء شرم الشيخ على خارطة الرحلات البحرية الدولية للشركة، لتصبح وجهة سياحية على خارطة الرحلات الدولية، والعمل على زيادة عدد وحجم السفن العاملة بالموانئ المصرية في المستقبل.

واستعرض رئيس موانئ البحر الأحمر أعمال التطوير التي تمت بميناء الغردقة البحري من صالات وأرصفة وزيادة الغاطس، وكذلك أعمال التطوير الجارية بميناء شرم الشيخ البحري، حيث أعلنت الشركة على تقديم رحلات بحرية في البحر الأحمر لموسم الشتاء 2022-2023، مع وقفات إضافية في الموانئ المصرية لزيارة المناطق السياحية والأثرية القريبة، الأمر الذي لاقى إشادة من الوفد بأعمال التطوير التي تمت بموانئ البحر الأحمر وقربها من الأماكن السياحية والأثرية.

الجدير بالذكر أن شركة MSC CRUISES هي شركة خطوط بحرية للسفن السياحية مقرها فى جنيف، سويسرا، وهى تتبع ثاني أكبر شركات الشحن بالحاويات عالميا -شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة-، تملك 19 سفينة في الخدمة، تم تصنيفها كرابع أكبر شركات الملاحة للسفن السياحية.

تداول 10 آلاف طن و547 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

على جانب آخر، أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، موضحة أنها بلغت 7 سفن وجرى تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 547 شاحنة و63 سيارة، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 184 شاحنة و22 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 363 شاحنة و41 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 1300 طن بضائع و175 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي آيلة، بريدج وسينا، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة النوي إكسبريس متجهة إلى جدة.

وفد من ثاني أكبر شركة سفن سياحية

وفد من ثاني أكبر شركة سفن سياحية

وفد من ثاني أكبر شركة سفن سياحية