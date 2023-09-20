الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفد من ثاني أكبر شركة سفن سياحية في العالم يزور مينائي الغردقة وشرم الشيخ

وفد من ثاني أكبر
وفد من ثاني أكبر شركة سفن سياحية

استقبل اللواء مهندس محمد عبدالرحيم ، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إليزابيتا ناردو (ELISABETTA NARDO)، نائب رئيس شركة MSC CRUISES، وممثلي الشركة، لتفقد مينائي الغردقة وشرم الشيخ، وبحث سبل التعاون بين الهيئة والشركة في مجال السياحة والموانئ، وتنظيم رحلات سياحية لسفن الكروز ضمن البرنامج السياحي، وكذلك وضع ميناء شرم الشيخ على خارطة الرحلات البحرية الدولية للشركة، لتصبح وجهة سياحية على خارطة الرحلات الدولية، والعمل على زيادة عدد وحجم السفن العاملة بالموانئ المصرية في المستقبل.

واستعرض رئيس موانئ البحر الأحمر أعمال التطوير التي تمت بميناء الغردقة البحري من صالات وأرصفة وزيادة الغاطس، وكذلك أعمال التطوير الجارية بميناء شرم الشيخ البحري، حيث أعلنت الشركة على تقديم رحلات بحرية في البحر الأحمر لموسم الشتاء 2022-2023، مع وقفات إضافية في الموانئ المصرية لزيارة المناطق السياحية والأثرية القريبة، الأمر الذي لاقى إشادة من  الوفد بأعمال التطوير التي تمت بموانئ البحر الأحمر وقربها من الأماكن السياحية والأثرية.

الجدير بالذكر أن شركة MSC CRUISES هي شركة خطوط بحرية للسفن السياحية مقرها فى جنيف، سويسرا، وهى تتبع ثاني أكبر شركات الشحن بالحاويات عالميا -شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة-، تملك 19 سفينة في الخدمة، تم تصنيفها كرابع أكبر شركات الملاحة للسفن السياحية.

تداول 10 آلاف طن و547 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

على جانب آخر، أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، موضحة أنها بلغت 7 سفن وجرى تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 547 شاحنة و63 سيارة، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 184 شاحنة و22 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 363 شاحنة و41 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 1300 طن بضائع و175 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي آيلة، بريدج وسينا، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة النوي إكسبريس متجهة إلى جدة.

وفد من ثاني أكبر شركة سفن سياحية
وفد من ثاني أكبر شركة سفن سياحية
وفد من ثاني أكبر شركة سفن سياحية
وفد من ثاني أكبر شركة سفن سياحية
وفد من ثاني أكبر شركة سفن سياحية
وفد من ثاني أكبر شركة سفن سياحية
وفد من ثاني أكبر شركة سفن سياحية
وفد من ثاني أكبر شركة سفن سياحية
موانئ البحر الأحمر رحلات سياحية البحر الاحمر ميناء شرم الشيخ رحلات بحرية الغردقة

مواد متعلقة

تداول 10 آلاف طن و547 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ختام فعاليات بطولة الغردقة للكاراتيه في نسختها الثانية

اتفاق بين هيئة "البحر الأحمر" و"بتروتريد" للعمل في 4 موانئ جديدة

قفزة فى الصادرات المصرية عبر 3 موانئ خلال 5 أشهر

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض البلاد لإعصار "التنين" (فيديو)

وزير التعليم: إعداد مقياس مصرى للقراءة والكتابة لتحديد مستوى الطلاب

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

بعد انتحارها بطلق ناري.. الممثلة التركية ميرفي كيالب تتصدر تريند "جوجل"

أبرزهم بديع والبلتاجي.. المحالون للمفتي في قضية "أحداث المنصة"

تحت شعار "تحفيز الطاقة".. وزير البترول يعلن موعد مؤتمر "إيجبس 2024"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

وائل لطفي

مطلوب ثورة ضد البيروقراطية

ماجد حبته

زيارة جديدة للإمارات

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (3)

حسين دعسة

فى أسبوع نيويورك الأممى: الأسد إلى الصين.. والتعاون الخليجى يقنع أمريكا بحل الدولتين

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يتعمد تحويل الأرض الفلسطينية إلى ساحة حرب

ارتفاع شهداء جنين إلى 4 جراء اقتحام قوات الاحتلال للمخيم

مقتل فلسطينيين وإصابة 30 آخرين فى اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين