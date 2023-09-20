تشكيل مان يونايتد أمام بايرن ميونخ فى دورى أبطال أوروبا

كشف الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه بايرن ميونخ الألماني، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “أليانز أرينا"، معقل الفريق البافاري.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، فشهد قيادة الدنماركي راسموس هويلوند لخط الهجوم، فيما يشغل الإسباني سيرجي ريجيلون مركز الظهير الأيمن.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - فيكتور لينديلوف - ليساندرو مارتينيز - سيرجي ريجيلون

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - فاكوندو بيلستري - كريستيان إريكسن

خط الهجوم: برونو فيرنانديز - ماركوس راشفورد - راسموس هويلون