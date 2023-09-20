تحرير 20 مخالفة تموينية و74 مخالفة إشغال طريق في حملات مكبرة ببني مزار بالمنيا

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، حملات مكبرة تموينية رقابية وتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية بالتزامن مع حملات لرفع الإشغالات بشوارع المدينة الرئيسية والفرعية أسفرت عن ضبط وتحرير 20 مخالفة تموينية و74 مخالفة إشغال طريق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن الوحدة المحلية بمركز ومدينة بني مزار واصلت الجهود المبذولة فى متابعة الأسواق حيث شن على الكيال نائب رئيس المركز يرافقه الدكتور طارق صلاح مدير الطب البيطري ومصطفى الطرابيشي مفتش الصحة حملة تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة للمرور على الأسواق والمحال التجارية أسفرت عن ضبط وتحرير 10 محاضر ذبح خارج السلخانة و10 محاضر عدم وجود شهادة صحية مع التحفظ على لحوم فاسدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن إدارة الإشغالات والإزالات بالمركز شنت حملة لإزالة الإشغالات ومخالفات المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم على أرصفة الشوارع وتعديات الباعة الجائلين علي حرم الطريق العام التي تعيق حركة المواطنين والحركة المروية وتسبب ظاهرتي الزحام والتكدس المروري بطريق الدليل ولتحسين حركة السير حيث أسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر إشغال طريق و65 إزالة إدارية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.