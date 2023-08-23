الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 434 محضر تمويني خلال يوليو الماضي ببنى مزار بالمنيا

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، أن إدارة التموين بالمركز قامت بشن حملات تموينية رقابية وتفتيشية مكثفة خلال شهر يوليو الماضي علي الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومنافذ بيع المواد الغذائية ومحلات الجزارة والمخابز البلدية المدعمة أسفرت عن ضبط وتحرير 434 مخالفة تموينية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار أن إدارة التموين بمركز بني مزار: قامت بشن حملات متتالية خلال شهر يوليو على الأسواق والمخابز  بأحياء المدينة والقرى ر لمتابعة المخابز والأسواق وتقديم خدمة أفضل للمواطنين  أسفرت الحملات عن تحرير 434 محضر تمويني متنوع.

 

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن هذه المخالفات تنوعت وجاءت مابين ٤٢١ محضر في مجال المخابز البلدية المدعمة (نقص وزن ، وعدم نظافة أدوات العجن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل زيارات) و١٣ محضرا في مجال الأسواق (بيع أزيد من السعر وبدون ترخيص وبدون فواتير) إلى جانب المرور المستمر على مطحن سلندرات بنى مزار لمتابعة توزيع حصص الدقيق على المستودعات والمخابز البلدى.

 

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات جاءت تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بضبط الأسواق وتشديد الرقابة على السلع والوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حرصا علي صحة المواطنين ومراقبة المخابزالبلدية المدعمة وضبط جميع المخالفات بها وإتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال مرتكبيه.

 

وأشار رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار ، تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمخابز بالتعاون والتنسيق مع إدارة التموين وجهاز حماية المستهلك وإدارتي الصحة والطب البيطري ومباحث التموين بالمركز بكافة أحياء المدينة والقرى التابعة لها بشكل يومي لضبط الأسعار والأسواق والتأكد من توافر أحتياجات المواطنين والعمل علي أستقرار الأسواق.

المنيا تحرير 434 مخالفة تموينية إدارة تموين مركز بني مزار شهر يوليو الماضي حملات رقابية علي الأسواق والمخابز

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