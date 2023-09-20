إزالة 36 حالة تعدٍ ومخلفات بناء بأبوقرقاص وبنى مزار ومطاى بالمنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية ببني مزار نفذت 31 حالة إزالة لتعديات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية، حيث شن رئيس مركز ومدينة بنى مزار يرافقه المهندس إيهاب عبدالقوي وشريف سمير نائبًا رئيس المركز وأحمد بهلول مدير الإزالات بالمركز وسالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وأيمن يوسف رئيس حي شرق حملة لإزالة التعديات بالحسينية.

وأسفرت عن إزالة 6 حالات تعدٍ على أرض زراعية بحوض الساحل وحوض النجيلة وتم فك شدتين خشبيتين لأعمدة دور أول وسملات، إلى جانب إزالة حالة تعدٍ على أملاك الري وردم القواعد، كما تم إيقاف صب سقف لدور ثاني علوي بمنزل مساحتة 120 مترا بشارع الترعة العامية بحي شرق مع التحفظ على خلاطة الأسمنت بديوان عام الوحدة المحلية وتمكن يسري محمد عبدالمجيد نائب رئيس المركز ومحمد عيد رئيس حي غرب وإدارة الإشغالات والإزالات من إزالة 5 حالات تعدٍ على أرض زراعية بطريق أبوحرب على مساحة 5 قراريط و12 سهما وحالة بحوض واصف على مساحة قيراط، وتم إيقاف حالتين بناء مخالف وردم 4 حالات قواعد وحفر أساسات وفك شدتين خشبيتين، وأزال مينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بقرية صندفا وقسم الإزالات 3 حالات تعدٍ بالبناء في المهد بقرية اليوسفى وقرية أشروبه.

وقام عاشور سيد عبدالله رئيس الوحدة المحلية بأبوجرج ومسئولو الإزالات والتنظيم ومسئول حماية الأراضي بإزالة حالتي تعدٍ في المهد للمرة الثانية بقرية صفط على أرض تعاون زراعي عبارة عن أساسات وبلوك حجري، بالإضافة إلى تكسير سملات صبة خرسانية لحالة بعزبة أبوجمعة أرض أوقاف، وفك شدة خشبية لدور أول علوي بقرية شمس الدين، وتم التحفظ على الخلاطة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بإشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالي والدكتور عبدالظاهر حسن نواب رئيس المركز قامت برصد وإزالة 4 حالات تعدي بالبناء على الأرض الزراعية في المهد بقطاع أبوعزيز وحي غرب حيث تمت إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقطاع أبوعزيز، بحضور هشام عبدالحليم رئيس القرية ومسئولي التنظيم ومدير الإزالات وإزالة حالة تعدٍ بالبناء على الأرض الزراعية في المهد بحى غرب المدينة، بحضور منتصر عبدالحميد رئيس الحى ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعية الزراعية، مشيرًا إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقًا للقانون.

وأكد تاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص تحت إشراف أحمد محمود نائب رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص أزالت حالة تعدٍ وفك شدة خشبية بدون ترخيص بمدينة ابوقرقاص والتحفظ على معدات البناء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون، وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا