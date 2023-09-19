عاجل.. "التموين" توضح حقيقة إيقاف صرف المقررات 4 أيام

نفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، حقيقة ما أثير حول إيقاف صرف المقررات التموينية بجميع المنافذ لمدة 4 أيام، اعتبارا من غدٍ الأربعاء وحتى الأحد المقبل، للقيام بعمليات جرد لسلع المقررات ومطابقتها مع الماكينة.

حقيقة إيقاف صرف المقررات 4 أيام

وأوضحت مصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه بالفعل سيتم إجراء عمليات جرد للسلع بالمنافذ، مؤكدًة أن عملية الجرد لن تستغرق أكثر من نصف ساعة داخل المنفذ الواحد.

وأشارت إلى أن عمليات الجرد ستبدأ اعتباراً من غدٍ الأربعاء، وتنتهي يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر الجاري، وأن إيقاف السيستم سيكون داخل المنفذ محل الجرد ولمدة نصف ساعة فقط.

يذكر أن وزارة التموين، ممثلة في قطاع الرقابة والتوزيع، قد خاطبت جميع المديريات التموينية على مستوى الجمهورية، بمذكرة حصلنا على نسخة منها أنه بالإشارة إلى محضر الاجتماع المنعقد بشأن دراسة تعميم تجربة منظومة الصرف الآلي للاستعاضات الخاصة بالمنظومة التموينية، والمتضمن قواعد عمل المديريات في هذا الشأن طبقا للاتي:-

وتقوم مديريات التموين ببدء جرد التجار التموينيين ومشروع جمعيتي بدءا من يوم الأربعاء المقبل، وحتى يوم الأحد 24 سبتمبر، بموجب محضر جرد معتمد ومختوم من قبل المديرية على أن يكون الجرد لكل سلعة بالقطعة مع إيقاف التعامل علي ماكينات التجار.

يتم استخدام هذا الرصيد كرصيد افتتاحي للتاجر، ويتم تسليمها لشركات الجملة لتشغيلها علي نظام کومبکت سوفت.

40 ألف منفذ علي مستوي الجمهورية

وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بصرف سلع سبتمبر 2023، حيث شهدت المنافذ البالغ عددها 40 ألفا علي مستوي الجمهورية إقبالا كبيرا من المواطنين البالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين علي نحو 22 مليون بطاقة، علي المنافذ لصرف السلع المدعمة حيث يتم توفير 31 صنفاً حيث تبلغ قيمة السلع التموينية لـ 37مليار جنيه سنويا.

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جميع كافة السلع الأساسية متوفرة بمخزونات كبيرة تصل لأكثر من 6 أشهر، مشيراً إلي استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة أو الحرة، فضلا عن تسيير حملات يومية علي المنافذ للتأكد من توافر السلع.

أسعار السلع التموينية

وأكدت الوزارة ثبات أسعار سلع سبتمبر 2023، حيث جاءت علي النحو التالي

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيها.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيها.

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهات.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات .

25- بسكويت يويوز سادة بسعر جنيه ونص.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.