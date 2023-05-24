الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التموين" تبدأ تسليم مقررات يونيو ودفعة الدعم الاستثنائى للمنافذ

سلع تموينية
سلع تموينية

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال 1500 مخزن جملة، صرف مقررات يونيو إلى المنافذ التموينية، خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لصرفها إلى المستفيدين الشهر المقبل، بالتزامن مع الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائي.

وتعد هذه (الاستعاضة السلعية الأخيرة) لصرف المقررات خلال الشهر الجاري، على أن يبدأ صرف استعاضة يونيو الأولى مع بداية الشهر.

وتقوم مخازن الجملة التابعة للقابضة الغذائية، بصرف سلع مقررات مايو، إلى نحو 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، استعدادًا لصرفها للمستحقين.

أسعار قائمة السلع التموينية 

ونعرض أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023 من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تستهدف رفع أسعار 4 سلع بشكل تدريجي خلال الشهور المقبلة، بهدف ضبط السوق، وعدم ظهور السوق السوداء.
1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيه.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

32- جبن أبيض زنة 125 جرامًا بسعر 4.5 جنيه.

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