الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير التموين: معرض "أهلًا مدارس" بفيصل يستقبل المواطنين من 9 صباحا

اهلا مدارس
اهلا مدارس

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن معرض "أهلًا مدارس" بمنطقة فيصل يشهد مشاركة 60 عارضاً، بواقع 7 أجنحة تابعة للشركة القابضة للمنتجات الغذائية، و13 لمنتجات غذائية أخرى، و7 أجنحة للحقائب المدرسية، و6 أجنحة للأحذية، و12 جناحاً للملابس، و14 جناحاً للأدوات المدرسية والمكتبية، ويوجد جناح واحد للكتب المدرسية الخارجية، لافتاً إلى أن المعرض يستقبل زواره بين الساعة التاسعة صباحاً والعاشرة مساء يوميًا طوال فترة المعرض، ويوفر خصومات تصل إلى 50٪ على بعض السلع، إلى جانب تخفيضات أخرى تُسهم في التخفيف عن كاهل المواطنين.

أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلا مدارس 2023


جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مساء اليوم الأحد  معرض "أهلًا مدارس" بشارع فيصل بالجيزة.

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تخفيضات 30%.. تعرف على أسعار المستلزمات المدرسية بمعرض "أهلا مدارس" 2023


وأضاف الوزير أن معرض "أهلاً مدارس 2023" بمنطقة فيصل يعدُ الأكبر بمحافظة الجيزة، حيث تبلغ مساحته نحو 2000 م٢، يليه معرض مول أكتوبر بمساحة 1000 م٢ ثم معارض العمرانية وإمبابة والبدرشين، بمساحة 600 م2 لكل منها،مشيراً إلى أن المساحة الكبيرة لمعرض منطقة فيصل تجعله يستقطب عددا كبيرا من الزوار، ويضم العديد من المعروضات مثل الحقائب المدرسية، والأدوات الدراسية، والكتب الخارجية، والملابس، والأحذية، ومنتجات غذائية متنوعة، بهدف تلبية كافة الاحتياجات وإرضاء جميع الأذواق.

من جانبه، أكد محافظ الجيزة توافر مختلف جوانب الدعم اللوجستي لمعارض "أهلاً مدارس 2023" بمحافظة الجيزة، لضمان انتظام العمل داخلها، على مدار فترة إقامتها، ومتابعة ضخ السلع والمنتجات بها بالأسعار المناسبة.

 فيما أشار الدكتور علاء عز إلى استمرار دور اتحاد الغرف التجارية ضمن مبادرة "أهلاً مدارس 2023"، من خلال قيام الغرف المختلفة بإنشاء وإدارة تلك المنافذ، وتنسيق عملية توفير السلع مع الموردين طوال فترة انعقاد المعارض، مع إقامة معارض مثيلة في عواصم المحافظات تنظمها الغرف التجارية.

علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية محافظ الجيزة أهلا مدارس 2023 الدكتور مصطفى مدبولي شركة القابضة للمنتجات الغذائية اتحاد الغرف التجارية

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