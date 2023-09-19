الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ننشر آخر تحديث.. سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري

الريال السعودى
الريال السعودى

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023 مقابل الجنيه المصري استقر خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية والعاملة في مصر، حيث بلغ في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزى المصرى

آخر تحديث لـ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والعاملة في مصر، حيث استقر سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023 خلال منتصف التعاملات في البنك المركزي المصري، ليسجل 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر

في بنك مصر، سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري استقرارًا خلال منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023 ليبلغ نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك التجارى الدولى

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023 استقر في البنك التجاري الدولي CIB ليبلغ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

خلال منتصف التعاملات سجل سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر2023 استقرارًا في بنك البركة ليسجل 8.18  جنيه للشراء، و 8.25  جنيه للبيع.

منتصف التعاملات| استقرار سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19-9-2023

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية

ثبت سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك الإسكندرية ليسجل 8.21  جنيه للشراء، و 8.25  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلى المصري

استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، ليسجل نحو 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

فى مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023 استقرارًا ليبلغ 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم مقابل الجنيه المصري فى بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس، استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023 خلال منتصف التعاملات ليسجل 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات| استقرار سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19-9-2023

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية

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منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 19-9-2023

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