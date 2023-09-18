سعر الريال السعودي اليوم الإثنين خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر 2023 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية والعاملة في مصر، حيث بلغ في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزى المصرى

ننشر آخر تحديث لسعر الريال السعودي في البنوك المصرية والعاملة في مصر، حيث استقر سعر الريال السعودى اليوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر 2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنك المركزي المصري، ليسجل 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر

في بنك مصر، سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري استقرارًا خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر 2023 ليبلغ نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك التجارى الدولى

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر 2023 استقر في البنك التجاري الدولي CIB ليبلغ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلى المصري

استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، في التعاملات المسائية ليسجل نحو 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية

ثبت سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر 2023 خلال التعاملات المسائية في بنك الإسكندرية ليسجل 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

خلال التعاملات المسائية استقر سعر الريال السعودى اليوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر 2023 في بنك البركة ليسجل 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم مقابل الجنيه المصري فى بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس، استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر 2023 خلال التعاملات المسائية ليسجل 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

فى مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر 2023 خلال التعاملات المسائية استقرارًا ليبلغ 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.