الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الإثنين 18-9-2023

اليورو
اليورو

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023 خلال منتصف التعاملات أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ نحو 32.99 جنيه للشراء، و33.11 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الاثنين تحديث يومي

يقدم "الدستور" آخر تحديث يومي خلال منتصف التعاملات لـ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023 خلال منتصف التعاملات، في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

خلال منتصف التعاملات سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأثنين الموافق 18 سبتمبر 2023 استقرارًا في البنك المركزي المصري ليسجل نحو 32.99 جنيه للشراء، و 33.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

استقر سعر اليورو اليوم ا الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، في بنك القاهرة خلال منتصف التعاملات، مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو اليوم الأحد خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي، استقر سعر اليورو خلال منتصف التعاملات اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، استقرارًا في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأثنين الموافق 18 سبتمبر 2023 خلال منتصف التعاملات في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الأحد خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية

محلل اقتصادى لـ"القاهرة الإخبارية": اليورو واليوان العملتان المنتظر سيطرتهما على التجارة العالمية

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

خلال منتصف التعاملات في بنك البركة بلغ سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، استقرارًا ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

يذكر أن سعر اليورو شهد ارتفاعًا ملحوظَا مقابل العملات العالمية خلال الأيام الماضية، ليواصل ‏التعافي خلال الأيام الحالية مقابل الدولار ‏الأمريكي

اليورو سعر اليورو سعر اليورو اليوم سعر اليورو اليوم الاثنين منتصف التعاملات

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