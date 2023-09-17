الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الأحد خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية

اليورو
اليورو

استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023 خلال التعاملات المسائية استقرارًا أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ نحو 32.99 جنيه للشراء، و33.11 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الأحد تحديث يومي

يقدم "الدستور" آخر تحديث يومي لـ سعر اليورو خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023، في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الأحد 17-9-2023

سعر اليورو اليوم السبت 16 سبتمبر 2023 مقابل الجنيه المصري (التعاملات المسائية)

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

خلال التعاملات المسائية سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023 استقرارًا في البنك المركزي المصري ليسجل نحو 32.99 جنيه للشراء، و 33.11 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023، في بنك القاهرة خلال التعاملات المسائية، مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الأحد 17-9-2023

 

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي، استقر سعر اليورو خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023، مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

 

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سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

خلال التعاملات المسائية في بنك البركة بلغ سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023، استقرارًا ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023، استقرارًا في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023 خلال التعاملات المسائية في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و33.85 جنيه للبيع.

يذكر أن سعر اليورو شهد ارتفاعًا ملحوظَا مقابل العملات العالمية خلال الأيام الماضية، ليواصل ‏التعافي خلال الأيام الحالية مقابل الدولار ‏الأمريكي.

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