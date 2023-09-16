السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت 16 سبتمبر 2023 مقابل الجنيه المصري (التعاملات المسائية)

اليورو
اليورو

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023 خلال التعاملات المسائية أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ نحو 32.99 جنيه للشراء، و33.11 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم السبت تحديث يومي

يقدم "الدستور" آخر تحديث يومي خلال التعاملات المسائية لـ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023، في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

خلال التعاملات المسائية سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023 استقرارًا في البنك المركزي المصري ليسجل نحو 32.99 جنيه للشراء، و 33.11 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم السبت 16-9-2023

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023، في بنك القاهرة خلال التعاملات المسائية، مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

 

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سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي، استقر سعر اليورو خلال التعاملات المسائية اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023، مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023، تباين في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023 خلال التعاملات المسائية في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

خلال التعاملات المسائية في بنك البركة بلغ سعر اليورو اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023، استقرارًا ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

يذكر أن سعر اليورو شهد ارتفاعًا ملحوظَا مقابل العملات العالمية خلال الأيام الماضية، ليواصل ‏التعافي خلال الأيام الحالية مقابل الدولار ‏الأمريكي.

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