منتصف التعاملات| سعر الريال السعودي اليوم الأحد 17-9-2023

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية والعاملة في مصر، حيث بلغ في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزى المصرى

ننشر أخر تحديث لسعر الريال السعودي في البنوك المصرية والعاملة في مصر، حيث استقر سعر الريال السعودى اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنك المركزي المصري، ليسجل 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر

في بنك مصر، سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري استقرارًا خلال منتصف التعاملات اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023 ليبلغ نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك التجارى الدولى

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023 استقر في البنك التجاري الدولي CIB ليبلغ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلى المصري

استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023، ليسجل نحو 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية

ثبت سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك الإسكندرية ليسجل 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

فى مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023 استقرارًا ليبلغ 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم مقابل الجنيه المصري فى بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس، استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023 خلال منتصف التعاملات ليسجل 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

استقر سعر الريال السعودى اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك البركة ليسجل 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.