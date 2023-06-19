الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 مقابل الجنيه فى البنوك

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

مع بداية ماراثون الحج يحرص المسافرون الحجاج إلى المملكة العربية السعودية على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث شهدت أسعار العملات اليوم حالة من الاستقرار بالبنك المركزي ليثبت أسعار الريال مقابل سعر الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 في البنوك المصرية

ووصل سعر الريال السعودي عند مبلغ 8.24 جنيها للبيع، وقيمة 8.22 جنيها للشراء، كما ثبتت أيضا الأسعار في بنكي الأهلى ومصر عند مبلغ 8.22 جنيها للبيع، وقيمة 8.19 جنيها للشراء، بينما يكون بالنسبة لسعر الريال مقابل سعر الجنيه المصري على مؤشر جوجل، فيكون ظل السعر ثابتا عند مستوى مبلغ 8.22 جنيها.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

سعر الريال السعودي مقابل سعر الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الإثنين 19 يونيو 2023

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في بنك مصر

استقر اليوم الإثنين 19 يونيو سعر الريال مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر عند 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 19 يونيو  في البنك الأهلى

بينما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلى حالة من الاستقرار عند 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 19 يونيو في بنك قناة السويس

وثبت سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس عند 8.25 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك CIB ليسجل 8.25 جنيه للبيع، و8.17 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19 يونيو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وشهد سعر الريال في مصر أبو ظبي الإسلامي ثباتا عند 8.25 جنيه للبيع، و8.23 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 19 يونيو  في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في بنك الإسكندرية نحو 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيها للشراء.

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