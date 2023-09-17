محلل اقتصادي لـ"القاهرة الإخبارية": اليورو واليوان العملتان المنتظر سيطرتهما على التجارة العالمية

كشف غسان شماس المحلل الاقتصادي، سر هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، قائلا: “منذ أيام الحرب العالمية الأولى، ومابين الحرب الثانية، وكان الجنيه الاسترليني هو المهيمن”.

سر سيطرة الدولار على السوق العالمي

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هيمنة الدولار على السوق العالمية لها أسباب عديدة منها الاستقرار الاقتصادي، مستوى الفوائد، والميزان التجاري بالبلد، وكمية وصول العملة بالعالم، علاوة على الوجود السياسي للبلد صاحب العملة بالعالم.

وتابع: "هل سيبقى الدولار مستعمل كعملة رئيسية لتكوين الاحتياطات بالعالم؟"، موضحا أنه لابد من وجود بدائل احتياطية وهما (اليوان واليورو).

وأكمل غسان شماس: "أهم عامل لكي يستمر الدولار مهيمنا ويسيطر على السوق العالمي، حجم الاقتصاد الأمريكي، الاشتراك بكل العالم، والمبادلات التجارية".

استمرار هيمنة الدولار لمدة 25 عامًا على السوق العالمي

ومن جانبه، أشار يحيى محمود الخبير الاقتصادي، إلى أي مدى يصل الدولار على المدى المتوسط والبعيد، مؤكدا أن الدولار مازال المهيمن الأول على السوق العالمي.

وتابع: "العالم يستهدف تناول مستوى الدولار عالميا، ولكن مع قياس هبوطه عبر السنوات الماضية يمكننا القول أنه مازال لدينا 25 عاما لوجود عملات بديلة للدولار".

وأوضح الخبير الاقتصادي: "كان متوقع في اجتماع بريكس الماضي المنعقد بجنوب إفريقيا، مناقشة العملات البديلة، ولم يدرج على قائمة الاجتماع، مناقشة الدولار على الإطلاق، وهو مايعني إدراك دول البريكس، لهيمنة الدولار على السوق العالمي.