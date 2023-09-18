الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

مع قرب موعد السفر للملكة العربية السعودية يزداد التساؤل عن سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث حافظ سعر  الريال السعودي اليوم الأحد على كافة مستوياته مقابل سعر الجنيه المصري بمستهل التعاملات البنكية وذلك على استقرار سعر الشراء وسعر البيع، وبلغ متوسط سعر صرف حوالي 8.22 جنيه للشراء، وقيمة 8.24 جنيه للبيع، طبقا للتقرير الأخير الصادر من خلال «البنك المركزي المصري».

 

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية

ويقدم «الدستور» أسعار عملة مملكة السعودية، بهذا التقرير اليومي التالي ويكون من خلال المواقع الرسمية وعبر شاشات التداول بالبنوك العربية والمصرية والإسلامية والبنوك الأجنبية المختلفة.

 

أسعار الريال السعودي اليوم الإثنين 

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في بنك كريدي أجريكول

شهد سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 8.16 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

 

سعر عملة السعودية اليوم الإثنين 18 سبتمبر في بنك مصر

طرح سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18 سبتمبر في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18 سبتمبر في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

 

سعر العملة السعودية اليوم الإثنين 18 سبتمبر في بنك سايب

قدر سعر الريال السعودي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري بـ 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 17-9-2023

منتصف التعاملات| سعر الريال السعودي اليوم الأحد 17-9-2023

سعر الريال السعودي بميد بنك اليوم الإثنين 18 سبتمبر

سجل سعر الريال السعودي في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 7.97 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18 سبتمبر في بنك الإسكندرية

عرض سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري بـ 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

 

سعر عملة مملكة السعودية اليوم الإثنين 18 سبتمبر في البنك التجاري الدولي

أما سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18 سبتمبر في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18 سبتمبر في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري إلى 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

 

سعر العملة السعودية اليوم الإثنين 18 سبتمبر في البنك المصري الخليجي

شهد سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. 

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سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18 سبتمبر في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري طرح بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

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