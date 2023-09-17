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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 17-9-2023

الريال السعودي
الريال السعودي

تصدر سعر الريال السعودي محركات البحث على "جوجل" لذلك ننشر آخر تحديث له اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية والعاملة في مصر، حيث بلغ في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزى المصرى

ننشر أخر تحديث لسعر الريال السعودي في البنوك المصرية والعاملة في مصر، حيث استقر سعر الريال السعودى اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنك المركزي المصري، ليسجل 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر

في بنك مصر، سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري استقرارًا خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023 ليبلغ نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك التجارى الدولى

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023 استقر في البنك التجاري الدولي CIB خلال التعاملات المسائية ليبلغ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات| سعر الريال السعودي اليوم الأحد 17-9-2023

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلى المصري

استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023، ليسجل نحو 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية

ثبت سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023 خلال التعاملات المسائية في بنك الإسكندرية ليسجل 8.21  جنيه للشراء، و 8.25  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

فى مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023 استقرارًا ليبلغ 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم مقابل الجنيه المصري فى بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس، استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023 خلال التعاملات المسائية ليسجل 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

استقر سعر الريال السعودى اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023 خلال التعاملات المسائية في بنك البركة ليسجل 8.18  جنيه للشراء، و 8.25  جنيه للبيع.

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