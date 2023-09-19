الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

مع بدء تعاملات كافة المواطنين المسافرين إلى خارج المملكة العربية السعودية، حرص الالآف على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية، حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم في مقابل أسعار الجنيه المصري ببداية التعاملات البنكية استقرارا بالشراء والبيع، في البنوك العاملة في القطاع المصرفي، ووصل متوسط أسعار الصرف إلى مبلغ 8.22 جنيه للشراء، وقيمة 8.24 جنيه للبيع، وذلك وفقا للتقرير الأخير الصادر من خلال البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية

وينشر «الدستور» سعر عملة مملكة السعودية، وذلك من خلال التقرير اليومي التالي، طبق شاشات التداول والمواقع الرسمية في البنوك العربية والبنوك الإسلامية والمصرية والبنوك الأجنبية المختلفة.

أسعار الريال السعودي اليوم 

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في المصرف المتحد
 

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في بنك سايب
 

حقق سعر الريال السعودي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في البنك التجاري الدولي
 

عرض سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في بنك الإسكندرية
 

وسعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في بنك مصر
 

قدر سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في البنك الأهلي المصري
 

طرح سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في البنك المصري الخليجي
 

شهد سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في بنك الكويت الوطني
 

أما سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في بنك التنمية الصناعية
 

وصل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في البنك الأهلي الكويتي
 

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في بنك قطر الوطني الأهلي
 

بلغ سعر الريال السعودي اليوم ببنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري حقق 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

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